Pomocnik na wylocie z Liverpoolu. Musi szukać nowego klubu

Thiago Alcantara

Liverpool żegna Thiago

Thiago Alcantara dołączył do Liverpoolu w 2020 roku, będąc bohaterem głośnego transferu z Bayernu Monachium. Początki jego przygody na Anfield były udane, ponieważ pomocnik był podstawowym elementem w drugiej linii Liverpoolu. Im dłużej trwała jednak jego przygoda w The Reds, tym coraz mniejsze znaczenie miał on dla drużyny. Wszystko wskazuje na to, że tego lata Thiago pożegna się ze swoim obecnym pracodawcą.

Jak informuje Football Insider, na Anfield skończyła się cierpliwość do problemów ze zdrowiem Hiszpana. Jego przygoda w Anglii notorycznie trapiona była przez kontuzje. Apogeum jego kłopotów nadeszło w obecnym sezonie, w którym przez problemy z biodrem, a także urazy mięśniowe, wystąpił on na boisku zaledwie raz i prawdopodobnie był to jego ostatni występ w barwach The Reds.

Kontrakt Thiago wygasa w czerwcu tego roku i nie zostanie on przedłużony. Wartość rynkowa pomocnika drastycznie spadła. Podczas gdy dołączał on do Liverpoolu, wyceniano go na ponad 40 milionów funtów. Obecnie kwota ta spadła czterokrotnie, a według portalu Transfermarkt Hiszpan nie jest warty więcej niż 10 milionów.

Liverpool w lato czeka sporo zmian. Oprócz przyjścia następcy Kloppa na Anfield powinniśmy zobaczyć wiele nowych twarzy. W mediach spekuluje się m.in. o Takefusie Kubo z Realu Sociedad czy też piłkarzach Sportingu Lizbona – Goncalo Inacio i Marcusie Edwardsie. Wszystko za sprawą potencjalnego przybycia Rubena Amorina w miejsce niemieckiego szkoleniowca.

Przyszłość Thiago Alcantary natomiast jest obecnie nieznana. Media spekulują o powrocie pomocnika do Hiszpanii. Być może zostanie on również bohaterem transferu do MLS lub na Bliski Wschód.