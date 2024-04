fot. Alexandre Sousa / Alamy Na zdjęciu: Marcus Edwards

Liverpool planuje latem ściągnąć dwóch zawodników Sportingu

Chodzi o skrzydłowego Marcusa Edwardsa i obrońcę Goncalo Inacio

Do ekipy The Reds może dołączyć również trener Ruben Amorim

Liverpool upodobał sobie Sporting

Liverpool przygotowuje się do nieuniknionego rozstania z Juergenem Kloppem. Ta współpraca zakończy się już po sezonie. Faworytem do objęcia posady nowego szkoleniowca był Xabi Alonso, lecz w porę zrezygnował. Teraz The Reds pragną przekonać do przeprowadzki Rubena Amorima. Choć szkoleniowiec Sportingu utrzymuje, że nie rozmawia z angielskim gigantem, media uważają, że po sezonie rozpocznie tam pracę.

Amorim może wziąć ze sobą dwóch zawodników. Liverpool wykazuje bowiem poważne zainteresowanie sprowadzeniem Marcusa Edwardsa oraz Goncalo Inacio. To niekwestionowane gwiazdy portugalskiego zespołu, które są łączone z hitowymi transferami. The Reds pragną za jednym razem sprowadzić rozchwytywany duet.

O ile ściągnięcie Edwardsa może być dość łatwe, o tyle znacznie trudniej będzie przekonać Inacio. Młody defensor znajduje się na listach życzeń takich ekip, jak Real Madryt, Bayern Monachium czy Manchester United. Kartą przetargową może okazać się osoba Amorima, z którą Portugalczykowi pracuje się doskonale. Jeśli finalnie szkoleniowiec wyląduje na Anfield, Inacio może podążyć w jego kierunku.