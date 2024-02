Według La Gazzetta dello Sport Teun Koopmeiners jest otwarty na transfer do Juventusu po zakończeniu sezonu. Priorytetem dla zawodnika Atalanty jest pozostanie w Serie A.

IMAGO / Daniele Buffa Na zdjęciu: Teun Koopmeiners

Koopmeiners jest łączony z odejściem z Atalanty

Pomocnikiem interesuje się Juventus

Holender chciałby pozostać w Serie A

Koopmeiners chce pozostać w Serie A

Teun Koopmeiners jest jednym z najbardziej ekscytujących pomocników w Serie A i niedawno podpisał nowy kontrakt z Atalantą do czerwca 2027 roku. La Dea ma również opcję przedłużenia o kolejny sezon.

Mimo to Holender od wielu tygodni jest łączony z transferem do znacznie silniejszej drużyny. Jednym z zainteresowanych klubów jest Juventus, ale jego sytuację monitorują także ekipy z Premier League: Tottenham, Manchester United i Liverpool, choć plany The Reds po odejściu Jurgena Kloppa mogą ulec zmianie.

Zdaniem La Gazzetty dello Sport priorytetem dla Koopmeinersa jest transfer do Juventusu. Pomocnik niechętnie myśli o opuszczeniu Italii i wolałby kontynuować karierę w Serie A. Warunkiem są jednak zbliżone oferty pod względem zarobków. Jeśli propozycja kontraktu z klubów angielskich będzie znacznie wyższa to Holender zdecyduje się na wyjazd.

