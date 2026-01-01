Polonia nie zwalnia tempa. Zapadła ważna decyzja w Bytomiu

Polonia Bytom jako beniaminek Betclic 1. Ligi spisuje się w tym sezonie świetnie. Tymczasem jasne jest już, kto zostanie trenerem Niebiesko-czerwonych po odejściu Łukasza Tomczyka.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Zawodnicy Polonii Bytom

Patryk Czubak przejmie stery nad Polonią Bytom

Polonia Bytom po rozegraniu 19 spotkań w Betclic 1. Lidze jest wiceliderem rozgrywek, mając 34 punkty na koncie. Jednocześnie do pierwszej Wisły Kraków ekipa ze Śląska traci dziewięć punktów. Tymczasem ujawniono już personalia trenera, który przejmie stery nad Niebiesko-czerwonymi po rozstaniu klubu z Łukaszem Tomczykiem. Wieści przekazał dziennikarz Tadeusz Danisz z TVP Katowice.

Źródło poinformowało, że Patryk Czubak zostanie nowym szkoleniowcem Polonii Bytom. 32-latek wróci tym samym do Polski. Po rozstaniu z Widzewem Łódź został asystentem Żeljko Sopicia w chorwackim NK Osijek.

Czubak to trener urodzony w Świnoujściu, który w przeszłości pracował już na Śląsku. Pełnił funkcję analityka w młodzieżowej drużynie Piasta Gliwice. W kolejnych latach pracował również w Warcie Poznań, Widzewie Łódź oraz Stomilu Olsztyn.

Bytomianie przygotowania do drugiej części sezonu rozpoczną 5 stycznia. W trakcie zimowej przerwy nie udadzą się na żadne zgrupowanie. Polonia będzie trenować na własnych obiektach. Ogólnie śląski zespół ma rozegrać osiem spotkań sparingowych przed startem rundy wiosennej.

Pierwsze oficjalne spotkanie w 2026 roku ekipa z Bytomia rozegra natomiast 7 lutego. Polonia zmierzy się wówczas w roli gospodarza z ŁKS-em. Będzie to jednocześnie pierwszy mecz z udostępnioną nową żelbetową trybuną, dzięki której obiekt Niebiesko-czerwonych będzie mógł gościć ponad 2200 widzów.