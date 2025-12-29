Polonia myśli o awansie. Bytomianie obserwują sytuację w Chorzowie

Polonia Bytom jest rewelacją trwającego sezonu w Betclic 1. Lidze. Kamil Bętkowski na platformie X przekazał natomiast, że beniaminek chce mieć u siebie zawodnika Ruchu Chorzów.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Zawodnicy Polonii Bytom

Mo Mezghrani znalazł się na radarze Polonii Bytom

Polonia Bytom po pierwszej części sezonu na zapleczu PKO BP Ekstraklasy jest jednym z kandydatów do awansu. Na dzisiaj Niebiesko-czerwoni są wiceliderem Betclic 1. Ligi z dorobkiem 34 punktów. Do lidera, Wisły Kraków, tracą dziewięć oczek. Władze klubu pracują natomiast nad wzmocnieniami przed drugą częścią rozgrywek.

W kontekście beniaminka rozgrywek nie brakuje różnych spekulacji transferowych. Z transferem do Polonii łączeni byli już Jan Biegański z Pogoni Szczecin czy Hide Vitalucci z Arki Gdynia. Tymczasem w poniedziałek 29 grudnia Kamil Bętkowski na platformie X przekazał, że również Mohamed Mezghrani znajduje się na celowniku klubu z Bytomia.

Belg ma kontrakt ważny z Ruchem Chorzów tylko do końca sezonu i jak na razie jego przyszłość w szeregach 14-krotnego mistrza Polski jest bardzo niepewna. Polonia chciałaby natomiast wykorzystać tę sytuację i pozyskać wszechstronnego zawodnika.

31-latek trafił do Ruchu Chorzów w sierpniu 2024 roku z Warty Poznań. Obecna umowa Mezghraniego z klubem z Chorzowa obowiązuje do końca czerwca. Jednocześnie strony mają możliwość przedłużenia kontraktu o kolejne 12 miesięcy. W tym sezonie piłkarz wystąpił jak na razie w 10 spotkaniach, notując w nich jedno trafienie. Na boisku spędził blisko 600 minut. W przeszłości bronił barw między innymi takich klubów jak Puskas Akademia FC, Honved czy RKC Waalwijk.