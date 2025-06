Pogoń z pierwszym transferem lata. Gwiazda spadkowicza

Gleb Soboliev / PressFocus Na zdjęciu: Pogoń Szczecin - Śląsk Wrocław

Pogoń sięga po kluczowego gracza Śląska

Porażka w finale Pucharu Poznań i remis w decydującym meczu sezonu ligowego zadecydowały o tym, że Pogoń Szczecin nie weźmie udziału w kwalifikacjach do europejskich zmagań. Portowcy po raz kolejny nie sięgnęli po żadne trofeum i znowu nie wystąpią na międzynarodowej arenie. W tym okienku kadra musi zostać wzmocniona – ekipa Dumy Pomorza nie chce powtórzyć pechowego scenariusza i właśnie zaprezentowała nowego zawodnika.

– José Ángel Pozo został nowym piłkarzem Pogoni Szczecin. Hiszpan związał się z klubem dwuletnią umową, z opcją przedłużenia o kolejne dwanaście miesięcy. Do Dumy Pomorza trafia na zasadzie transferu definitywnego ze Śląska Wrocław – czytamy w oficjalnym komunikacie.

José Pozo nowym zawodnikiem Pogoni Szczecin! 🔵🔴



Hiszpan związał się z klubem dwuletnią umową, z opcją przedłużenia o kolejne dwanaście miesięcy.



Szczegóły 👉 https://t.co/Lhngay2cbC



Witamy w Szczecinie, Jose! 🤝 pic.twitter.com/4or4Nk7QpC — Pogoń Szczecin (@PogonSzczecin) June 11, 2025

Pozo spędził we Wrocławiu tylko cztery miesiące, ale od razu stał się jedną z gwiazd Wojskowych i przyciągnął zainteresowanie krajowej czołówki. Po spadku Śląska nic nie wskazywało na to, że Hiszpan pozostanie w szeregach ekipy z Tarczyński Arena. W nowym sezonie pomocnik będzie występował w barwach Pogoni Szczecin. W poprzednich rozgrywkach zanotował łącznie 33 spotkania, w tym 17 w Cyprus League w koszulce Karmiotissy (2 gole i 5 asyst), 15 w Ekstraklasie (1 gol i 2 asysty) i 1 w Pucharze Cypru. Pozo to wychowanek Realu Madryt i Manchesteru City.