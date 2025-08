Pogoń Szczecin sprowadzi utalentowanego gracza z FC Kopenhagi

Pogoń Szczecin pozyska utalentowanego piłkarz z akademii FC Kopenhagi. Tristan Andrew to 19-letni defensywny pomocnik. Informacje w tej sprawie przekazał Daniel Trzepacz z "pogonsportnet.pl".

Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Robert Kolendowicz

Nowy piłkarz blisko Pogoni Szczecin

Aspiracje Pogoni Szczecin przed nowym sezonem są bardzo duże. Właściwie trzeba powiedzieć, że piłkarze Dumy Pomorza liczą przynajmniej na miejsce na podium w rozgrywkach PKO Ekstraklasy. Być może udać się znów dojść do finału Pucharu Polski, ale z tą różnicą, że tym razem uda się wygrać.

Niemniej pomóc w realizacji tych celów mają nowe twarze. Pomimo faktu, że tego lata zespół Pogoni przeprowadził kilka transferów, to jeszcze kadra nie jest definitywnie zamknięta. Według informacji przekazanych przez Daniela Trzepacza z „pogonsportnet.pl”, nowym graczem Portowców zostanie niejaki Tristan Andrew. 19-letni defensywny pomocnik to wychowanek akademii FC Kopenhagi. Ma on podpisać umowę na trzy lata z opcją przedłużenia o kolejny rok.

Na początku Tristan Andrew ma trenować z pierwszym zespołem i grać w rezerwach, ale po czasie z pewnością będzie włączany do kadry pierwszego zespołu. W minionym sezonie rozegrał on 26 spotkań w młodzieżowych zespołach wielokrotnego mistrza Danii i zdobył dwa gole. Na koncie ma także kilkadziesiąt występów w młodzieżowych reprezentacjach swojego kraju.

Zobacz także: Marc Gual zostanie w Ekstraklasie?! Trzy kluby zapytały o gracza Legii