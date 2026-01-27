Pogoń Szczecin przeprowadza mocny transfer! Był łączony z Barceloną, Chelsea i Atletico Madryt!

To jeden z najciekawszych transferów tej zimy w Ekstraklasie. Pogoń Szczecin sprowadza środkowego obrońcę, który ma najlepsze CV z wszystkich stoperów grających w naszej lidze.

Maciej Rogowski/Alamy Na zdjęciu: Attila Szalai kontra Cristiano Ronaldo

49 występów w kadrze mówi za siebie

To jeden z najmocniejszych i najbardziej niespodziewanych transferów tej zimy w Ekstraklasie. Attila Szalai, za którego latem 2023 roku Hoffenheim zapłaciło 12,3 mln euro zagra w Pogoni Szczecin. Te informacje przekazywaliśmy już wczoraj, natomiast teraz możemy potwierdzić, że sprawa jest przesądzona.

Węgier, który 49 razy zagrał dla reprezentacji swojego kraju, podpisał kontrakt do końca sezonu, co oznacza, że Thomas Thomasberg dostał obrońcę, który swoim CV przewyższa wszystkich innych defensorów występujących na naszych boiskach. O kulisach sprowadzenia Szalaiego pisaliśmy w poniedziałek.

„Tajne” rozmowy w Stambule

Co ciekawe, cała operacja odbyła się w Stambule. Alex Haditaghi przyleciał tam specjalnie, aby wraz z Tanem Keslerem doprowadzić sprawę do szczęśliwego końca. Szalai mieszka właśnie w tym mieście i to tam doszło do podpisania umowy. Właściciela Pogoni „kosztowało” to osiem godzin lotu, ale wygląda na to, że warto było.

Szalai w swoim topie był nawet łączony z Barceloną! W 2021 roku Duma Katalonii miała rozpatrywać jego pozyskanie, pojawiały się nawet artykuły, że jeśli się nie pospieszy, to utalentowanego piłkarza sprzątnie im sprzed nosa Chelsea. W grze miało być też Atletico Madryt.

Czas na nowy etap

Ostatecznie Szalai do żadnego z tych gigantów nie przeszedł, ale doświadczenie i tak ma bardzo duże. To między innymi 117 meczów, 7 goli i 6 asyst dla Fenerbahce. Z tym klubem sięgnął po Puchar Turcji.

Teraz 28-latek otwiera nowy etap w karierze i na pewno może być jednym z graczy, na których będą przychodzić kibice Dumy Pomorza.

Jak pisaliśmy wcześniej, piłkarz jest zdrowy, wbrew plotkom o kontuzji nic mu nie dolega. Od razu ma być do dyspozycji trenera Portowców.