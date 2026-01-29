Pogoń Szczecin ogłosiła rozstanie. Kontrakt wreszcie rozwiązany

Pogoń żegna Stipicę. Kontrakt rozwiązany
Pogoń Szczecin czyści kadrę tuż przed startem rundy wiosennej. W czwartek poinformowała o rozstaniu z Dante Stipicą. Jego umowa została przedwcześnie rozwiązana za porozumieniem stron. Wszystko wskazuje na to, że 34-latek będzie kontynuował karierę w Hajduku Split, gdzie dorastał do seniorskiej piłki.
Stipica trafił do Pogoni w 2019 roku. Z miejsca stał się jednym z najlepszych bramkarzy w Ekstraklasie, sięgając wspólnie z drużyną dwukrotnie po brązowy medal za trzecie miejsce na koniec ligowych rozgrywek. Później zaczęły się w Szczecinie jego spore problemy – odsunięty go od kadry Portowców, wysyłając także na wypożyczenie do Ruchu Chorzów. Dla Niebieskich wystąpił czternaście razy, pięciokrotnie zachowując czyste konto. Od lipca 2024 roku był związany wyłącznie z trzecioligowymi rezerwami klubu z północy Polski. Dla pierwszego zespołu Pogoni już więcej nie zagrał.
Umowa Stipicy z Pogonią wstępnie obowiązywała do czerwca 2026 roku. Przedwczesne rozwiązanie pozwoli klubowi zaoszczędzić nieco pieniędzy.
W sumie na boiskach Ekstraklasy Stipica rozegrał 147 spotkań i aż 55 razy zachowywał czyste konto.