Pogoń Szczecin ogłosiła rozstanie. Kontrakt wreszcie rozwiązany

19:38, 29. stycznia 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Pogoń Szczecin

Pogoń Szczecin informuje, że współpraca z Dante Stipicą oficjalnie dobiegła końca. Kontrakt został rozwiązany za porozumieniem stron. Bramkarz od ponad roku trenował z rezerwami.

Kibice Pogoni Szczecin
fot. Pressfocus Na zdjęciu: Kibice Pogoni Szczecin

Pogoń żegna Stipicę. Kontrakt rozwiązany

Pogoń Szczecin czyści kadrę tuż przed startem rundy wiosennej. W czwartek poinformowała o rozstaniu z Dante Stipicą. Jego umowa została przedwcześnie rozwiązana za porozumieniem stron. Wszystko wskazuje na to, że 34-latek będzie kontynuował karierę w Hajduku Split, gdzie dorastał do seniorskiej piłki.

Stipica trafił do Pogoni w 2019 roku. Z miejsca stał się jednym z najlepszych bramkarzy w Ekstraklasie, sięgając wspólnie z drużyną dwukrotnie po brązowy medal za trzecie miejsce na koniec ligowych rozgrywek. Później zaczęły się w Szczecinie jego spore problemy – odsunięty go od kadry Portowców, wysyłając także na wypożyczenie do Ruchu Chorzów. Dla Niebieskich wystąpił czternaście razy, pięciokrotnie zachowując czyste konto. Od lipca 2024 roku był związany wyłącznie z trzecioligowymi rezerwami klubu z północy Polski. Dla pierwszego zespołu Pogoni już więcej nie zagrał.

Umowa Stipicy z Pogonią wstępnie obowiązywała do czerwca 2026 roku. Przedwczesne rozwiązanie pozwoli klubowi zaoszczędzić nieco pieniędzy.

W sumie na boiskach Ekstraklasy Stipica rozegrał 147 spotkań i aż 55 razy zachowywał czyste konto.