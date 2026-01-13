Pogoń Szczecin na finiszu negocjacji. Portowcy realizują głośny transfer

Pogoń Szczecin prowadzi zaawansowane negocjacje z zawodnikiem z MLS. Nowym piłkarzem Portowców ma zostać Kellyn Acosta, o czym poinformował Daniel Trzepacz z pogonsportnet.pl.

Image of sport / Alamy Na zdjęciu: Leo Messi i Kellyn Acosta

Doświadczony reprezentant USA blisko Pogoni

Pogoń Szczecin jest na finiszu rozmów z Kellynem Acostą, defensywnym pomocnikiem Chicago Fire. 30-letni Amerykanin ma na koncie ponad 300 meczów w MLS oraz 58 występów w reprezentacji Stanów Zjednoczonych, w tym udział w mistrzostwach świata w Katarze.

Acosta piłkarsko wychował się w FC Dallas, gdzie stopniowo wywalczył miejsce w składzie i sięgnął po Supporters’ Shield oraz U.S. Open Cup. Później grał w Colorado Rapids, a największe sukcesy odnosił z Los Angeles FC, z którym w 2022 roku zdobył mistrzostwo MLS.

Ostatnie sezony spędził w Chicago Fire, pełniąc rolę doświadczonego zawodnika drugiej linii. Dla tej drużyny rozegrał łącznie 58 meczów, zdobywając 3 gole i notując 2 asysty.

W minionych rozgrywkach jego rola w zespole była mniejsza, co sprzyja zmianie otoczenia. W Pogoni Acosta miałby wzmocnić środek pola i wnieść doświadczenie z ligi amerykańskiej oraz meczów międzynarodowych. Jeśli negocjacje zakończą się powodzeniem, będzie to prawdopodobnie jeden z najbardziej rozpoznawalnych transferów szczecińskiego klubu tej zimy.