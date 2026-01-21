Pogoń Szczecin może sprzedać pomocnika. Cztery kluby chcą zawodnika

Pogoń Szczecin może rozstać się z Musą Juwarą w połowie sezonu. Tomasz Włodarczyk z serwisu Meczyki.pl poinformował, że skrzydłowy znalazł się na liście życzeń czterech klubów.

PressFocus Na zdjęciu: Thomas Thomasberg

Musa Juwara rozchwytywany

Pogoń Szczecin w rundzie jesiennej nie potrafiła ustabilizować formy. Przerwę zimową Portowcy spędzają na 10. miejscu w tabeli PKO BP Ekstraklasy, choć ambicje klubu sięgają znacznie wyżej. Celem jest awans do europejskich pucharów. Do zespołu Thomasa Thomasberga dołączyli w ostatnim czasie Kellyn Acosta z Chicago Fire oraz Karol Angielski z AEK Larnaka. Z kolei Axel Holewiński wrócił po okresie wypożyczenia w Polonii Bytom.

Tomasz Włodarczyk z Meczyki.pl informuje, że Musa Juwara może już zimą zmienić klub. Skrzydłowym interesuje się turecki Sakaryaspor oraz jeszcze jeden klub z Turcji. To jednak nie jedyna opcja dla 24-latka. O jego usługi zabiega także FC Noah. To mistrz Armenii, który wiosną zagra w fazie play-off Ligi Konferencji. Na liście klubów monitorujących sytuację zawodnika znajduje się również jeden z holenderskich zespołów.

Juwara dołączył do Pogoni latem ubiegłego roku z duńskiego Vejle BK za około 850 tysięcy euro. W rundzie jesiennej rozegrał 18 meczów, strzelił jednego gola i zanotował dwie asysty. Wcześniej zawodnik był związany z Bologną, Odense BK czy Crotone. Jego kontrakt w Szczecinie obowiązuje do czerwca 2028 roku z opcją przedłużenia.

Aktualnie piłkarze Pogoni przebywają w Turcji i do Polski wrócą 24 stycznia. Pierwszym meczem Pogoni po zimowej przerwie będzie wyjazdowe starcie z Motorem Lublin w 19. kolejce Ekstraklasy.