Pogoń Szczecin może pożegnać pomocnika. Zawodnik blisko powrotu do ojczyzny

16:04, 7. marca 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Piłka Nożna / Paweł Gołaszewski

Pogoń Szczecin może pożegnać się z Fredrikiem Ulvestadem. Paweł Gołaszewski z tygodnika "Piłka Nożna" ujawnił, że norweski pomocnik znalazł się na liście życzeń Aalesunds FK.

Thomas Thomasberg
PressFocus Na zdjęciu: Thomas Thomasberg

Fredrik Ulvestad może wrócić do ojczyzny

Pogoń Szczecin wygrała trzy mecze z rzędu w PKO BP Ekstraklasie i awansowała na 10. miejsce w tabeli. Lepsza forma drużyny daje kibicom nadzieję na udaną końcówkę sezonu, choć w klubie wciąż nie brakuje zmian kadrowych. W ostatnich miesiącach do zespołu dołączyło kilku nowych zawodników. W barwach Pogoni zaczęli występować m.in. Musa Juwara, Mads Agger, Rajmund Molnar, Sam Greenwood, Kellyn Acosta oraz Karol Angielski.

Niewykluczone jednak, że wkrótce z klubem pożegna się jeden z bardziej doświadczonych piłkarzy. Jak ujawnia Paweł Gołaszewski z tygodnika „Piłka Nożna”, nowy klub może znaleźć pomocnik Fredrik Ulvestad. 33-letni Norweg znalazł się na celowniku Aalesunds FK.

Co ciekawe, okno transferowe w Norwegii pozostaje otwarte do końca marca. Nie można więc wykluczyć, że w najbliższych tygodniach do Szczecina wpłynie konkretna oferta ze strony norweskiego klubu. Obecny kontrakt Ulvestada z Pogonią obowiązuje do czerwca 2026 roku.

Ewentualny transfer byłby dla pomocnika powrotem do korzeni. To właśnie w Aalesunds FK rozpoczynał swoją piłkarską karierę. W kolejnych latach reprezentował barwy m.in Burnley czy Djurgardens IF. Do Szczecina trafił latem 2023 roku z tureckiego Sivassporu. W trwającym sezonie Ulvestad rozegrał łącznie 23 spotkania we wszystkich rozgrywkach. Norweski pomocnik zdobył w nich cztery bramki i zanotował dwie asysty.

