Pogoń Szczecin tego lata może jeszcze zakończyć współpracę z Kacprem Kostorzem. Jak się okazuje, napastnik może wylądować w Niemczech. Znalazł się bowiem na celowniku Magdeburga - donosi "RevierSport".

PressFocus Na zdjęciu: Robert Kolendowicz

Kacper Kostorz może trafić do Magdeburga

Pogoń Szczecin rozczarowuje w nowym sezonie PKO Ekstraklasy. Drużyna prowadzona przez Roberta Kolendowicza przed siódmą kolejką zajmuje dopiero 11. lokatę w tabeli. Portowcy jednak w ostatnim meczu stanęli na wysokości zadania. Udało im się pokonać na wyjeździe Widzew Łódź (2:1). Klub tymczasem chce tego lata sprowadzić jeszcze jednego zawodnika.

Tymczasem napływają do nas bardzo ciekawe informacje z obozu Pogoni Szczecin. Otóż Portowcy lada moment mogą stracić napastnika. Serwis „RevierSport” zdradza, że tego lata barwy klubowe może zmienić jeszcze Kacper Kostorz. Otóż polski napastnik znalazł się w kręgu zainteresowań niemieckiego Magdeburga.

Kacper Kostorz mógłby dzielić szatnię zespołu 2. Bundesligi z innym polskim piłkarzem. Barwy Magdeburga reprezentuje na co dzień Dariusz Stalmach. Czas pokaże, czy zawodnik Pogoni Szczecin ostatecznie zmieni otoczenie. Niewątpliwe przeprowadzka do Niemiec byłaby ciekawym rozwiązaniem dla 26-latka.

W obecnym sezonie Kacper Kostorz wystąpił czterokrotnie w barwach Pogoni Szczecin. Za każdym razem napastnik jednak pojawiał się z ławki rezerwowych. 26-latek łącznie spędził na placu gry tylko 66 minut. Nie ma na koncie ani gola, ani asysty.