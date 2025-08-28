Pogoń chce napastnika z podwójnym obywatelstwem. Niedawno był królem strzelców! [NASZ NEWS]

Pogoń Szczecin mocno przyspieszyła na rynku transferowym. Duma Pomorza przeprowadziła hitowy transfer Sama Grenwooda, a teraz celuje w mocnego napastnika. Z naszych informacji wynika, że tropy prowadzą do... Rosji i Danii.

Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Pogoni Szczecin

Jeden wielki hit już jest. Czas na drugi?

Alex Haditaghi zapowiadał hitowe transfery do Pogoni i ten scenariusz zaczyna się ziszczać. Pogoń kupiła z Leeds United Sama Grenwooda, wzbudzając efekt „wow” w polskim środowisku piłkarskim. To najwyższy transfer w historii Dumy Pomorza i relizacja zapowiedzi właściciela klubu, że Pogoń zostanie wzmocniona.

Wiadomo też, że klub szuka dobrego napastnika, bo Koulouris podpisze umowę w drugiej lidze saudyjskiej. Z naszych informacji wynika, że Pogoń chce sprowadzić Germana Onughę, a więc piłkarza urodzonego w Moskwie, który ma dwa obywatelstwa – rosyjskie i nigeryjskie.

Najlepszy czas miał w Vejle

Obecnie Onugha jest piłkarzem FC Kopenhaga, a jeszcze niedawno, bo w sezonie 2023/2024 był królem strzelców ligi duńskiej. Z FC Kopenhaga sięgnął też po mistrzostwo i Puchar kraju. Ma 193 cm wzrostu i 29 lat.



Poza Rosją, większość część kariery spędził w Danii. Najpierw grał w Vejle, skąd FC Kopenhaga kupiła go za 1,5 mln euro. Z naszych informacji wynika, że polski klub złożył już ofertę za tego gracza. W barwach Vejle w 88 meczach strzelił 30 goli. A ogólny jego bilans w duńskiej ekstraklasie to 74 występy i 33 gole.

Portal Transfermarkt wycenia go na 1,8 mln euro. Jego matka jest Rosjanką, a ojciec Nigeryjczykiem.