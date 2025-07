PressFocus Na zdjęciu: Robert Kolendowicz

Damian Szymański na radarze Pogoni Szczecin

Pogoń Szczecin miniony sezon znów zakończył bez trofeum. Ambicje Portowców są zdecydowanie większe, przez co władze klubu niezwykle aktywnie pracują podczas letniego okienka transferowego. Dotychczas drużyna prowadzona przez Roberta Kolendowicza została wzmocniona przez m.in. Musę Juwarę. Możemy być pewni, że to nie będzie koniec ich wzmocnień.

Najnowsze doniesienia transferowe z obozu Pogoni Szczecin napływają do nas prosto z Grecji. Serwis sdna.gr zdradził, że ekstraklasowicz może przeprowadzić niezwykle głośny transfer na naszym podwórku. Otóż w kręgu zainteresowań Portowców znalazł się Damian Szymański, który na co dzień reprezentuje barwy AEK-u Ateny. Powrót pomocnika do rodzimej ligi byłby bez wątpienia hitem transferowym.

Damian Szymański znajduje się w trudnej sytuacji i wkrótce powinien definitywnie zmienić otoczenie. AEK Ateny przestał bowiem wiązać przyszłość z reprezentantem Polski. Ostatnio media informowały, że pomocnik znajduje się na radarze Legii Warszawa. Czas pokaże, w którym zespole ostatecznie wyląduje wychowanek Stali Kraśnik.

Damian Szymański reprezentuje barwy AEK-u Ateny od 2020 roku. Dotychczas polski pomocnik rozegrał 190 spotkań w barwach greckiego zespołu. W tym czasie udało mu się zgromadzić na koncie 11 trafień, a także 12 asyst.