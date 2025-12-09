Pogoń liczy na ten transfer. To obrońca z MLS

Pogoń Szczecin zimą musi się wzmocnić. Na celowniku klubu znalazł się Andreas Maxso z Colorado Rapids w MLS, o czym poinformował podcast "Skazani na Pogoń".

SOPA Images Limited/Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Pogoni Szczecin

Pogoń chce transferu nowego defensora prosto z MLS

Pogoń Szczecin w tym sezonie radzi sobie raczej przeciętnie, a nawet trzeba po prostu powiedzieć, że słabo. Aktualnie zespół prowadzony przez Thomasa Thomasberga lokuje się na 11. miejscu w tabeli PKO Ekstraklasy z dorobkiem 21 oczek. To wynik poniżej oczekiwań nie tylko kibiców, ale i władz klubu, które w zimowym okienku transferowym będą musiały naprawić błędy z lata.

Jednym z zapotrzebowań z pewnością jest wzmocnienie defensywy, a jak zrobić to inaczej, niż poprzez transfer nowego środkowego obrońcy. Według informacji przekazanych przez podcast „Skazani na Pogoń”, na radarze Pogoni Szczecin jest bowiem niejaki Andreas Maxso. 31-letni Duńczyk występujący obecnie w barwach Colorado Rapids w MLS, doskonale zna się ze szkoleniowcem Portowców ze wspólnej pracy w Broendby i to właśnie Thomasberg ma optować za tym ruchem.

Andreas Maxso w tym sezonie rozegrał dla swojego zespołu 35 spotkań i zdobył w nich dwa gole. Łącznie na poziomie amerykańskiej MLS ma 99 spotkań. Prawie 170 razy wystąpił z kolei w lidze duńskiej. Defensor na swoim koncie ma także trzy występy w reprezentacji swojego kraju. Obecnie serwis „Transfermarkt” wycenia go na 1,8 miliona euro. Jego umowa wygasa wraz z końcem roku.

