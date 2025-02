Pogoń finalizuje egzotyczny transfer. Zgodnie z obietnicą właściciela

Pogoń Szczecin jest bardzo blisko podpisania umowy z niejakim Benjaminem Rojasem. Prawy obrońca z Chile wkrótce ma dołączyć do klubu, o czym donosi Cesar Luis Merlo.

Pogoń blisko pozyskania nowego obrońcy

Pogoń Szczecin w ostatnich dniach została kupiona przez nowego właściciela. Dumę Pomorza od Jarosława Mroczka przejął Nilo Effori. Nowy właściciel i prezes klubu zdecydował już na pierwszej konferencji prasowej, że w najbliższym czasie do klubu dołączy kilku nowych zawodników.

– W przypadku transferów zawsze konsultuję się z trenerem pierwszej drużyny. To on musi powiedzieć, które pozycje musimy wzmocnić. W przyszłym tygodniu dołączy do nas prawdopodobnie trzech nowych zawodników – powiedział wówczas Nilo Effori na konferencji prasowej Pogoni Szczecin cytowany przez portal “Meczyki.pl”.

Teraz okazuje się, że nie rzucał słów na wiatr. Według informacji przekazanych przez Cesara Luisa Merlo, nowym piłkarzem Pogoni Szczecin zostanie niejaki Benjamin Rojas. Prawy obrońca z Chile ma podpisać kontrakt do czerwca 2027 roku, a w Szczecie zamelduje się w najbliższych dniach.

23-latek od początku tego roku pozostaje bez klubu po tym, jak odszedł z drużyny CD Palestino, ale na koncie ma 64 mecze w lidze chilijskiej. Trzy razy reprezentował także młodzieżowe reprezentacje swojego kraju. Serwis “Transfermarkt” wycenia go na 700 tysięcy euro.

