Abaca Press / Alamy Na zdjęciu: Paul Pogba

Paul Pogba zostanie nowym piłkarzem AS Monaco

Paul Pogba po raz ostatni pojawił się na boisku we wrześniu 2023 roku podczas meczu Juventus – Empoli w 3. kolejce Serie A. Od tego czasu minęły prawie dwa lata, a środkowy pomocnik przez zawieszenie nie mógł być uwzględniany w kadrze Starej Damy. Kara dobiegła końca w marcu, a pięć miesięcy wcześniej turyńczycy ogłosili, że kontrakt francuskiego piłkarza został rozwiązany.

Od momentu gdy Pogba został wolnym zawodnikiem, łączono go z wieloma klubami. Ostatnio głośno było ws. powrotu zawodnika do Francji. Zainteresowanie mistrzem świata wyraził klub z Ligue 1 – AS Monaco. Nowe wieści ws. przyszłości 32-latka przekazał Fabrizio Romano. Dziennikarz zdradził, że były piłkarz Manchesteru United i Juventusu znalazł nowy klub.

Okazuje się, że wcześniejsze doniesienia były prawdziwe, ponieważ Pogba osiągnął porozumienie z AS Monaco ws. warunków kontraktu. Reprezentant Francji podpisze dwuletnią umowę z drużyną z Kraju Księstwa. Aktualnie dopinane są ostatnie szczegóły, a w ciągu najbliższych dni odbędzie się oficjalne podpisanie dokumentów.

Przeprowadzka do Monaco oznacza, że Pogba nie tylko zagra w rodzimej lidze, ale również wróci na boiska Ligi Mistrzów. AS Monaco w poprzednim sezonie zajęło 3. miejsce, co oznacza uzyskanie bezpośredniego awansu do fazy ligowej.