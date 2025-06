Paul Pogba rozmawia z AS Monaco, które jest zainteresowane jego sprowadzenie. Gwiazdor może pójść na ustępstwa, byle tylko wrócić do gry - informuje Fabrice Hawkins.

fot. Abaca Press / Alamy Na zdjęciu: Paul Pogba

Pogba chce do Monaco. Może się poświęcić

Paul Pogba od miesięcy poszukuje nowego klubu. Kara zawieszenia oficjalnie zakończyła się w marcu, lecz mimo tego francuski gwiazdor przez długi czas pozostaje bezrobotny. Pierwotnie zakładał, że Juventus da mu szanse, ale decyzja włoskiego giganta okazała się bezwzględna – jego kontrakt został rozwiązany za porozumieniem stron.

Od momentu rozstania z Juventusem Pogba był łączony z wieloma ekipami. Spekulowano nawet na temat powrotu do Manchesteru United, lecz żadne konkretne rozmowy się nie odbyły. Niedawno pomocnik został zaoferowany czołowej drużynie z Francji. AS Monaco po wywalczeniu awansu do Ligi Mistrzów rozgląda się za wzmocnieniami środka pola. Takowym mógłby się okazać właśnie Pogba.

32-latkowi zależy przede wszystkim na wznowieniu swojej kariery i powrocie na boisko. Jest gotów na konkretne ustępstwa – w Monaco miałby zarabiać znacznie mniej niż dotychczas. Pogba wierzy, że rozmowy zostaną sfinalizowane pomyślnie i będzie mógł szybko osiedlić rodzinę w okolicach swojego nowego klubu.

❗️🇫🇷 Paul Pogba à Monaco : les discussions sont en cours et bien engagés même si à l’ASM on se veut prudent.



🔹L’international français est prêt à faire des efforts financiers et donne sa préférence à Monaco. Si bien que l'ancien joueur de Manchester United a déjà tout mis en… pic.twitter.com/KWDiLqicZc — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) June 14, 2025

Pogba jest otwarty na grę w Ligue 1. Jakiś czas temu łączono go także z Marsylią, ale to Monaco jest znacznie bardziej zdeterminowane. Dla gwiazdora byłby to trzeci klub w seniorskiej karierze.