Pogba na radarze trzech gigantów. Man Utd odrzucił ofertę od jednego z nich

Źródło: CalcioMercato.com / The Mirror

Paul Pogba i jego przyszłość to w ostatnim czasie jeden z tematów numer jeden na Wyspach Brytyjskich. Chociaż mistrz świata z 2018 roku ma kontrakt ważny z Manchesterem United do końca czerwca 2022 roku, to nie brakuje doniesień, że zawodnik wkrótce zmieni pracodawcę. Okazuje się, że chętnych nie brakuje.

Paul Pogba według doniesień The Mirror może trafić do jednego z trzech gigantów europejskiej piłki. Francuski pomocnik znajduje się na celowniku Realu Madryt, Juventusu FC i Paris Saint-Germain.

W przypadku ekipy ze stolicy Hiszpanii zwolennikiem takiego rozwiązania jest trener Zinedine Zidane. Klub z Piemontu to natomiast szansa dla piłkarza na odbudowanie swojej pozycji. Skoro ta sztuka udała się Alvaro Moracie, to i Pogboom mógłby mieć uzasadnione nadzieje, że byłoby to możliwe.

Mistrz Włoch podjął próbę, ale odbił się od ściany

CalcioMercato.com podało nawet informację, że klub z Turynu złożył już ofertę Czerwonym Diabłom w sprawie zawodnika. Juventus był gotowy oddać Douglasa Costę i Aarona Ramseya w zamian za reprezentanta Francji. Niemniej Manchester United odrzucił ofertę.

Najmniej prawdopodobny wariant zakłada z kolei powrót Pogby do ojczyzny, gdzie mógłby trafić pod skrzydła Mauricio Pochettino w Paris Saint-Germain. Mistrzowie Francji mają ambitne plany stworzenie ekipy, która miałaby zawojować Ligę Mistrzów. Aczkolwiek przeprowadzka Pogbooma do ekipy z Parc des Prices wydaje się mało realna.

W trakcie trwającej kampanii Pogba wystąpił łącznie w 20 spotkaniach, notując w nich dwa trafienia i trzy asysty. Pogba wrócił do Man Utd w 2016 roku, a Stara Dama na transakcji z udziałem zawodnika zarobiła wówczas 105 milionów euro.