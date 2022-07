PressFocus Na zdjęciu: Przemysław Płacheta

W nocy ze środy na czwartek Birmingham City poinformowało o wypożyczeniu Przemysława Płachety z Norwich City. Reprezentant Polski liczy na regularną grę w nowych barwach, jako że za kilka miesięcy rozpoczną się Mistrzostwa Świata w Katarze.

Przemysław Płacheta nie mógł w ubiegłym sezonie liczyć na regularną grę w barwach Norwich City

Kanarki wypożyczyły Polaka do Birmingham City, z którymi będą rywalizować na poziomie Championship

24-latek chce grać regularnie. Tylko tak może liczyć na powołanie na nadchodzący mundial

Płacheta poszuka minut w Birmingham City

Przemysław Płacheta zmienił klub. Reprezentant Polski zdaje sobie sprawę, że trudno będzie mu wywalczyć miejsce w składzie Norwich City, dlatego zdecydował się na wypożyczenie.

Miniony sezon w wykonaniu 24-latka miał słodko-gorzki smak. Z jednej strony, poznał on smak Premier League. Z drugiej, był jedynie opcją rezerwową i poza końcówką sezonu nie mógł liczyć na częste występy.

Samo Norwich nie do końca wiedziało, co zrobić z wahadłowym (bądź skrzydłowym) w bieżącym oknie transferowym. Mógł przydać się drużynie po tym, jak z powrotem spadła do Championship. Płacheta nadal byłby jednak wówczas wyłącznie członkiem rotacji. Druga opcja przewidywała sprzedaż piłkarza, a trzecia wypożyczenie do innego angielskiego zespołu. Stanęło na ostatnim pomyśle.

Przemyslaw Placheta joins the Club on a season-long loan! 🙌 — Birmingham City FC (@BCFC) July 6, 2022

24-latek najbliższy sezon spędzi w Birmingham City. W minionym sezonie klub ten zajął 20. miejsce w tabeli Championship, a teraz będzie rywalizował, między innymi, z Norwich.

Dla siedmiokrotnego reprezentanta Polski to wypożyczenie jest szansą. Tylko regularna gra w Birmingham pozwoli mu pojechać na nadchodzące Mistrzostwa Świata w Katarze.

W minionym sezonie Płacheta rozegrał łącznie 14 spotkań, z czego 12 w Premier League.

