Piotr Zieliński bohaterem głośnego transferu. Dyrektor potwierdza

SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Piotr Zieliński

Piotr Zieliński zasili Inter Mediolan

Już od dłuższego czasu mówi się, że Piotr Zieliński ma zamienić SSC Napoli na Inter Mediolan. Wciąż jednak nie ma oficjalnego potwierdzenia, choć najnowsze słowa dyrektora Nerazzurrich sugerują, że transfer Polaka jest praktycznie sfinalizowany.

– Nie ma obaw: już coś zrobiliśmy, już pozyskaliśmy dwóch silnych graczy, którzy będą pasować do ważnej grupy. Nie chcemy tworzyć bardzo dużego składu, sekretem tego roku był fakt, że Inzaghi dał szansę każdemu: robisz to, jeśli masz grupę, która ma równowagę, oznacza to posiadanie odpowiedniej liczby graczy i alternatyw we wszystkich rolach. Nie spodziewamy się sezonu, w którym będziemy musieli zmienić 12 zawodników – powiedział Piero Ausilio dla Sport Mediaset, cytat pochodzi ze strony FCInter.pl.

Do tej wypowiedzi nawiązał Fabrizio Romano, który twierdzi, że dwa dopięte ruchy to Mehdi Taremi z FC Porto i właśnie Piotr Zieliński z Napoli. Zapewne w pełni oficjalnego komunikatu można się spodziewać po zakończeniu rozgrywek Serie A. Strony zazwyczaj czekają do tego momentu, aby nie tworzyć niepotrzebnego zamieszania w okresie ważnych meczów.

Liczby Zielińskiego w Napoli

Piotr Zieliński barw Napoli broni od 2016 roku. Od tamtej pory dla klubu spod Wezuwiusza rozegrał 364 mecze, notując w nich 51 goli i 46 asyst. Za największy sukces Polaka z klubem należy uznać mistrzostwo Włoch z poprzedniego sezonu.

