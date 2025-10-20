SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Legii Warszawa

Radovan Pankov może odejść z Legii Warszawa

Legia Warszawa w tym sezonie radzi sobie bardzo przeciętnie i jest to chyba bardzo eufemistyczne określenie biorąc pod uwagę fakt, jakie były oczekiwania w stosunku do piłkarze stołecznego klubu. Latem dokonano przecież bardzo konkretnych wzmocnień oraz zmieniono trenera. Mimo tego, wyniki oraz gra zespołu Edwarda Iordanescu są niesatysfakcjonujące. Sam szkoleniowiec miał oddać się już do dyspozycji zarządu, o czym jako pierwszy poinformował Piotr Koźmiński na naszych łamach.

Niemniej to odejście to kwestia zapewne najbliższego czasu. Latem jednak może dojść do kolejnych, bowiem umowa z klubem wygaśnie wówczas dla kilku graczy. Jednym z nich jest Radovan Pankov, który według informacji, które przekazał Rudy Galetti z „TEAMtalk”, prowadzi rozmowy z jednym z klubów Zatoki Perskiej. Negocjacje ws. podpisania kontraktu mają postępować.

Radovan Pankov w tym sezonie rozegrał łącznie dla zespołu z Łazienkowskiej dziewięć spotkań. W sumie dla Legii Warszawa, do której trafił w lipcu 2023 roku, wystąpił 84 razy i cztery razy wpisał się na listę strzelców oraz sześciokrotnie notował asystę. 30-letni Serb wyceniany jest przez serwis „Transfermarkt” na 650 tysięcy euro.

