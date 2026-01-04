Piłkarz Realu Madryt musi się poprawić. Marzy o mundialu

09:14, 4. stycznia 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  AS

Francu Mastantuono stracił miejsce w składzie Realu Madryt. Młody gwiazdor musi poprawić swoje notowania, gdyż marzy o wyjeździe na mundial - informuje "AS".

Piłkarze Realu
Obserwuj nas w
fot. DPPI Media Na zdjęciu: Piłkarze Realu

Mastantuono zostaje w klubie. Powalczy o względy Alonso

Franco Mastantuono latem trafił do Realu Madryt, który zapłacił za niego aż 45 milionów euro. To jeden z największych argentyńskich talentów, dlatego nie obawiano się o jego przeprowadzkę na Santiago Bernabeu. Wbrew przewidywaniom, Xabi Alonso postawił na niego w zasadzie od samego początku. Szybko wskoczył do wyjściowej jedenastki i imponował śmiałością oraz wyszkoleniem technicznym. Nie obawiał się, aby brać na siebie grę i konkurować z największymi gwiazdami Królewskich.

W listopadzie przydarzyło mu się jednak kontuzja, która znacząco skomplikowała jego sytuację w drużynie. Od tego czasu Mastantuono zagrał w lidze tylko raz, wchodząc na końcówkę meczu przeciwko Deportivo Alaves. Opuścił też hitowy mecz z Manchesterem City w Lidze Mistrzów, a za to od pierwszej minuty wystąpił przeciwko CF Talaverze w Pucharze Króla.

POLECAMY TAKŻE

Rodrygo Goes
Real Madryt otrzymał dwie oferty za Rodrygo. Tyle mógłby zarobić
Antonio Rudiger
Rudiger bliski odejścia z Realu Madryt. Proponują mu bajeczną pensję
Kylian Mbappe (Real Madryt - Sevilla)
Real zaskakuje ws. Mbappe. Ogromne ryzyko

Argentyńczyk wyraźnie spadł w notowaniach Alonso. Problem eskalował do tego stopnia, że media zaczęły wypisywać na temat jego przyszłości, nie wykluczając odejścia na wypożyczenie. Napoli interesuje się jego transferem czasowym, ale zimą do tego ruchu nie dojdzie.

Skrzydłowemu bardzo zależy, aby ponownie wywalczyć miejsce w składzie, gdyż pragnie pojechać z Argentyną na mistrzostwa świata. Powołanie otrzyma jedynie w przypadku regularnej gry w klubie. To jego priorytet na drugą część sezonu.