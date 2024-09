MatchDay Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Jarell Quansah

Jarell Quansah na oku Interu Mediolan oraz SSC Napoli

W minionym sezonie Jarell Quansah dostał sporo szans na występy w koszulce Liverpoolu. Utalentowany defensor zaliczył sporo dobrych występów u boku Virgila van Dijka. 21-latek jednak obecnie jest tylko rezerwowym, bowiem do pełni zdrowia wrócił Ibrahima Konate. To właśnie francuski zawodnik jest pierwszym wyborem Arne Slota do gry u boku Holendra.

Z informacji przekazanych przez Ekrema Konura dowiedzieliśmy się, że Jarell Quansah wzbudza spore zainteresowanie na rynku transferowym. Młody Anglik bowiem znalazł się w kręgu zainteresowań wielkich włoskich marek. Jego umiejętności wpadły w oko Interu Mediolan oraz SSC Napoli, którzy dodali do swojej listy 21-latka.

Trudno jednak dziś spodziewać się odejścia Jarella Quansaha z Liverpoolu. Angielski defensor jest wychowankiem „The Reds”, a gra w ich barwach jest jego spełnieniem marzeń. Na dodatek sam klub z Anfield Road wiąże ogromne nadzieje z 21-latkiem. Włoskie kluby zatem mogą obejść się jedynie smakiem.

Jarell Quansah w seniorskich barwach Liverpoolu rozegrał 34 spotkania. W tym czasie angielski defensor zdołał trzykrotnie wpisać się na listę strzelców. A miało to miejsce w rywalizacjach przeciwko Unionowi Saint-Gilloise, Aston Villi oraz Wolverhampton Wanderers.

