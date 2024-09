Xinhua / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Jonathan Tah może dołączyć do Liverpoolu latem przyszłego roku

Liverpool latem przyszłego roku przejdzie prawdopodobnie rewolucję kadrową. Z klubem mogą się pożegnać największe gwiazdy w tym Virgil van Dijk, Mohamed Salah czy Trent Alexander-Arnold. Wymieniona trójka wciąż nie przedłużyła kontraktu, a obecne umowy wygasają w czerwcu 2025 roku. W związku z tym zarząd The Reds szuka kandydatów, którzy wzmocnią drużynę prowadzoną przez Arne Slota.

Jedną z formacji, która priorytetowo wymaga wzmocnień to defensywa. Szczególnie pozycja środkowego obrońcy potrzebuje świeżej krwi. Dlatego kierownictwo Liverpoolu zwróciło uwagę na stopera Bayeru Leverkusen – Jonathana Taha. Reprezentant Niemiec latem może zostać wolnym zawodnikiem, bowiem jego kontrakt z Aptekarzami wygasa w czerwcu. Klub z Anfield Road chce wykorzystać ten fakt i mocno zabiega o sprowadzenie 28-latka.

BILD twierdzi nawet, że Liverpool znajduje się obecnie na pole position do pozyskania Jonathana Taha. Jest to o tyle zaskakująca informacja, że przez ostatnie miesiące obrońca był łączony z transferem do Bayernu Monachium, który starał się pozyskać piłkarza w letnim oknie transferowym.

Tah w styczniu będzie mógł rozpocząć rozmowy z dowolnym klubem, jeśli nie przedłuży kontraktu z Bayerem. Oprócz wcześniej wymienionych klubów, czyli Liverpoolu i Bayernu Monachium doświadczonym graczem interesuje się również Manchester United, Chelsea oraz Tottenham.