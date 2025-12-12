Legia Warszawa może mieć duży problem, ponieważ Juergen Elitim jest blisko odejścia z klubu. Co więcej, Wojskowi mogą nie zarobić ani grosza. Jak podaje Futbolete.com pomocnika na zasadzie wolnego transferu chce sprowadzić Atletico Nacional.

PressFocus Na zdjęciu: Michał Żewłakow

Elitim ma dostać ofertę z Kolumbii. Dla Legii to może być koniec

Legia Warszawa przeżywa jeden z najgorszych momentów w historii klubu. Po pierwsze wciąż nie ogłosili nazwiska nowego trenera. W PKO BP Ekstraklasie zajmują miejsce w strefie spadkowej, a ostatnio odpadli z Ligi Konferencji. Na dodatek niewykluczone, że lada moment stracą kluczowego piłkarza. Nie jest tajemnicą, że Juergen Elitim ma kontrakt do końca sezonu, a to chce wykorzystać inna drużyna.

Z informacji serwisu Futbolete.com wynika, że Elitim ma dostać w najbliższym czasie ofertę z Kolumbii. Negocjacje z piłkarzem prowadzi Atletico Nacional, czyli 16-krotny mistrz kraju. „El Verde” szukają wzmocnień, a 26-latek ma być jednym z głównych celów transferowych.

Elitim to zawodnik, którego bardzo ceni dyrektor sportowy Atletico. Negocjacje nie są jednak łatwe ze względu na wysokie wynagrodzenie Kolumbijczyka. Trudno wyrokować czy transakcja zostanie sfinalizowana, ale powrót do ojczyzny z pewnością jest kuszącą opcją.

Warto dodać, że ostatnio o przyszłości piłkarza pisał Fakt, który sugerował, że Elitim ma wątpliwości ws. przyszłości w Legii. Być może powodem tego są właśnie rozmowy z Atletico Nacional, czyli jednym z największych klubów w Kolumbii.

Na ten moment przyszłość Elitima stoi pod znakiem zapytania. Przypomnijmy, że piłkarz aktualnie leczy kontuzje, której nabawił się ponad miesiąc temu. Na boisko ma wrócić dopiero na początku marca. W tym sezonie rozegrał 22 mecze, zdobył 3 gole i zaliczył 4 asysty.