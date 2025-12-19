Pietuszewski sprzedany już zimą? Jagiellonia ma jeden warunek!

Jagiellonia Białystok chce zatrzymać Oskara Pietuszewskiego do końca sezonu, ale nie wyklucza sprzedaży zimą. TVP Sport ujawnia, jakie są warunki klubu z Podlasia.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Oskar Pietuszewski

Pietuszewski rekordem transferowym Ekstraklasy? Jagiellonia chce zarobić krocie

Oskar Pietuszewski cieszy się zainteresowaniem największych klubów w Europie. Media spekulują o takich kierunkach, jak Bayern Monachium czy FC Barcelona. Przyglądają mu się również giganci Premier League, którzy wkrótce mogą po niego ruszyć. Z każdym tygodniem zbliża się kluczowa decyzja w kontekście jego przyszłości.

Jagiellonia Białystok pozostaje spokojna i planuje utrzymać Pietuszewskiego w swojej drużynie przynajmniej do końca sezonu 2025/2026. Podczas przyszłorocznego lata najprawdopodobniej doszłoby więc do transferu z jego udziałem. Nie spieszy się również agent piłkarza Mariusz Piekarski, choć otwarcie przyznaje, że ma już wstępny plan na jego przyszłość, a opuszczenie Ekstraklasy zimą wcale nie jest wykluczone.

Ostateczne zdanie należy oczywiście do Jagiellonii, z którą Pietuszewski ma obowiązujący kontrakt. Tu również nie ma jednoznacznej decyzji, a sprzedaż podczas styczniowego okienka wchodzi w grę. TVP Sport informuje o konkretnym warunku, który musi zostać spełniony – oferta ma wynieść przynajmniej kilkanaście milionów euro. Oznacza to, że młodzieżowy reprezentant Polski zostałby rekordowym transferem w Ekstraklasie.

Szanse na takie rozstrzygnięcie zimą są więc niewielkie. Otoczenie Pietuszewskiego chciałoby uniknąć transferu do klubu z europejskiej czołówki, a zamiast tego wybrać miejsce, gdzie ten mógłby się stale rozwijać. Na wydatek rzędu kilkunastu milionów euro zimą nie może sobie pozwolić zbyt wiele ekip.