Pietuszewski coraz bliżej wielkiego transferu. Tam widzi go agent

Oskar Pietuszewski to największy polski talent i cel transferowy znanych europejskich klubów. Mariusz Piekarski przyznaje w programie "Kanału Sportowego", że ma wstępny plan na karierę piłkarza po odejściu z Jagiellonii Białystok.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Oskar Pietuszewski

Pietuszewski wybierze jedną z tych lig? Piekarski stawia na rozwój

Oskar Pietuszewski zbliża się do opuszczenia Jagiellonii Białystok. Może do tego dojść już zimą, choć bardziej prawdopodobny wydaje się transfer dopiero na koniec sezonu. O 17-letnim skrzydłowym zrobiło się głośno w całej Europie – błyszczy on nie tylko w Ekstraklasie, ale również na boiskach Ligi Konferencji Europy, a także w młodzieżowej reprezentacji Polski.

Nazwisko Pietuszewskiego znajduje się na listach życzeń największych klubów, w tym Bayernu Monachium czy Barcelony. Jaki będzie jego następny krok? Agent zawodnika Mariusz Piekarski przyznaje, że ma już wstępny pomysł na dalszą karierę gwiazdy Jagiellonii Białystok. Wymienia ligę francuską, portugalską, hiszpańską oraz holenderską i sugeruje, że któraś z nich byłaby odpowiednia dla jego stylu gry.

– Mamy parę pomysłów, toczy się kilka rozmów. Najważniejszy jest rozwój, idziemy zdecydowanie w tym kierunku. Z Oskarem dobrze się rozmawia, bo on jest świadomy sytuacji. Nie stawiamy na jak najszybszy deal. Uważam, że ligi takie jak francuska, portugalska, hiszpańska czy holenderska to są fajne rozgrywki na początek. Wiem, że LaLiga to silna liga, ale umiejętnie wchodząc można sobie w niej poradzić – przyznał agent piłkarza w programie na „Kanale Sportowym”.

Wygląda na to, że Pietuszewski nie trafi więc bezpośrednio z Jagiellonii do europejskiego giganta. Zamiast tego, jego środowisko chce postawić na stopniowy rozwój.