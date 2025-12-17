Bayern walczy o Pietuszewskiego. Jest decyzja ws. transferu

Bayern Monachium ma na swojej liście życzeń Oskara Pietuszewskiego. Mariusz Piekarski zdradził swoje nastawienie do tego kierunku. Transfer raczej się nie wydarzy.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Oskar Pietuszewski

Pietuszewski na celowniku Bayernu. Piekarski nie widzi tego transferu

Oskar Pietuszewski robi prawdziwą furorę na skalę europejską. Błyszczy w Ekstraklasie oraz Lidze Konferencji, a młodzieżowa reprezentacja Polski to powoli dla niego za niskie progi. Kibice oczekują, że wreszcie otrzyma powołanie od Jana Urbana i potwierdzi, że zasługuje na grę w seniorskiej kadrze.

Pod znakiem zapytania stoi przyszłość gwiazdy Jagiellonii Białystok. Klub oczywiście chce go zatrzymać przynajmniej do końca sezonu, ale napór jest olbrzymi. Media łączą go z kolejnymi europejskimi gigantami, w tym nawet Bayernem Monachium czy Barceloną. To wielkie wyróżnienie dla Pietuszewskiego, choć podjęcie odpowiedniej decyzji na tym etapie kariery będzie kluczowe dla jego rozwoju.

Agent 17-latka Mariusz Piekarski nie uważa, aby kierunek niemiecki był dla niego w tym momencie odpowiedni. Wiele wskazuje na to, że Bayern nie sięgnie po polski talent.

– Te transfery do Niemiec wiązały się często na początku z turbulencjami. Mówiono o Bayernie i tak dalej, ale nie uważam, by było to najlepsze rozwiązanie już na początek kariery – wytłumaczył Piekarski w programie „Kanału Sportowego”.

Pietuszewski ma znacznie większe szanse na transfer do ligi, która nie jest uznawana za europejską czołówkę. Piekarski wymienia tu chociażby Portugalię czy Holandię. W grze pozostają też Hiszpania oraz Francja, bowiem tamtejsze rozgrywki sprzyjają jego piłkarskiej charakterystyce.