Ambitny plan Newcastle United. Zarzuciło sieć na stopera Juventusu

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Eddie Howe - trener Newcastle United

Pierre Kalulu zamieni Serie A na Premier League?

Newcastle United podczas jednego z najbliższych okienek transferowych planuje poważnie wzmocnić swoją formację defensywną. Trener ekipy Srok – Eddie Howe – dostrzega potrzebę zwiększenia rywalizacji na pozycji środkowego obrońcy, szczególnie po ostatnich problemach kadrowych w zespole. Angielski szkoleniowiec chce wprowadzić do drużyny więcej jakości, dlatego klub z St. James’ Park rozgląda się za wzmocnieniami poza granicami kraju. Niewykluczone, że Newcastle wybierze się na zakupy do Włoch, gdzie upatrzyło sobie zawodnika z dużym potencjałem.

Jak poinformował serwis „Tutto Juve”, angielski zespół poważnie interesuje się stoperem Juventusu – Pierrem Kalulu. Francuski defensor od dłuższego czasu znajduje się na radarze skautów z Premier League, a jego nazwisko miało trafić wysoko na listę życzeń Newcastle. Sroki musiałyby przygotować się na wydatek rzędu 30 milionów euro, co jednak nie stanowi większego problemu dla zamożnego klubu z północy Anglii. Trzykrotny reprezentant Francji imponuje inteligencją boiskową, dynamiką oraz umiejętnością gry zarówno na środku, jak i prawej stronie obrony.

Pierre Kalulu z powodzeniem występuje w barwach Juventusu od września 2024 roku, kiedy przeniósł się na Allianz Stadium z Milanu. Początkowo grał w Turynie na zasadzie wypożyczenia, a przed sezonem 2025/2026 został wykupiony za łączną kwotę 18 milionów euro. W koszulce drużyny Starej Damy rozegrał dotychczas 53 spotkania, zdobył 1 gola i zanotował 2 asysty. Jego kontrakt z włoskim gigantem obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku. To sprawia, że ewentualne negocjacje z Juventusem nie będą należały do łatwych.