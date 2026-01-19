Trzy kluby Premier League rywalizują o zawodnika Juventusu

BSR Agency / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Juventusu

Pierre Kalulu pożądany przez angielskich gigantów

Pierre Kalulu jest jednym z czołowych zawodników Juventusu w obecnym sezonie. 25-letni stoper imponuje formą na włoskich boiskach, co nie pozostaje niezauważone przez inne kluby ze Starego Kontynentu. Francuski defensor wyróżnia się szybkością, pewnością w pojedynkach i umiejętnością wyprowadzenia piłki. Niewykluczone, że już wkrótce będzie kontynuował swoją karierę w Premier League, ponieważ tamtejsze zespoły wykazują nim coraz poważniejsze zainteresowanie.

Jak donosi włoski serwis „Calciomercato”, chrapkę na sprowadzenie Kalulu mają trzej giganci z Wysp Brytyjskich – Manchester United, Tottenham Hotspur oraz Aston Villa. Wszystkie te kluby widzą w nim idealne wzmocnienie składu, zwłaszcza że Francuz może występować zarówno na środku obrony, jak i na prawej stronie defensywy. Jego przeprowadzka jest bardziej prawdopodobna latem niż zimą, a Juventus wycenił piłkarza na około 30 milionów euro.

Pierre Kalulu z powodzeniem występuje w barwach Juventusu od września 2024 roku, gdy przeniósł się do Turynu z Milanu. Początkowo grał dla ekipy Bianconerich na zasadzie wypożyczenia, a przed kampanią 2025/2026 został wykupiony za blisko 18 milionów euro. W koszulce drużyny Starej Damy rozegrał już 71 spotkań, zdobył dwie bramki i zanotował pięć asyst. Jego kontrakt z włoskim gigantem obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku.