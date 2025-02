Tottenham chce gwiazdę Bayeru. Musi sięgnąć głęboko do kieszeni

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Piero Hincapie

Piero Hincapie wzbudził zainteresowanie Tottenhamu Hotspur

Tottenham Hotspur aktualny sezon może już spisać na straty. Podopieczni Ange Postecoglou odpadli z Pucharu Anglii oraz Pucharu Ligi Angielskiej, a w tabeli Premier League zajmują bardzo odległe 14. miejsce, mając na swoim koncie tylko 27 punktów. Co prawda drużyna Kogutów zameldowała się w 1/8 finału Ligi Europy, ale europejskie rozgrywki nie były priorytetem dla londyńskiego zespołu na początku obecnej kampanii, co teraz zapewne uległo zmianie.

Klub z Tottenham Hotspur Stadium w minionym zimowym oknie transferowym sprowadził Antonina Kinsky’ego, Mathysa Tela oraz Kevina Danso, by spróbować uratować nieudany sezon. Wygląda na to, że włodarze Spurs będą aktywni również podczas najbliższego letniego okienka. Tak przynajmniej wynika z najnowszych informacji przekazanych przez Ekrema Konura. Turecki dziennikarz podał w mediach społecznościowych, że Koguty szykują ofertę za Piero Hincapie.

23-letni stoper na co dzień występuje w Bayerze Leverkusen, gdzie pełni rolę podstawowego zawodnika. Tottenham Hotspur pytał o tego piłkarza już w styczniu, lecz wówczas odpowiedź mistrza Bundesligi była negatywna. Wszystko wskazuje na to, że Anglicy musieliby sięgnąć głęboko do kieszeni, żeby zakontraktować 43-krotnego reprezentanta Ekwadoru. Jego wartość rynkowa jest szacowana na około 70 milionów euro.

