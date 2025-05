Piątek na radarze finansowych gigantów! Te dwa kluby chcą Polaka

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Krzysztof Piątek

As Sadd i Al-Ain rozważają transfer Krzysztofa Piątka

Krzysztof Piątek imponuje formą w trwających rozgrywkach. Reprezentant Polski jest jednym z najlepszych napastników w lidze tureckiej. W końcówce sezonu walczy o koronę króla strzelców, mając na swoim koncie 20 goli w lidze. Wyprzedza go jedynie Victor Osimhen z Galatasaray. Nigeryjczyk uzbierał jak dotąd dwie bramki więcej. Do końca rozgrywek ligowych pozostało pięć spotkań.

Doskonała forma polskiego piłkarza została zauważona przez inne kluby. Wcześniej pisało się między innymi o zainteresowaniu Fenerbahce, Trabzonsporu czy Besiktasu. Natomiast aktualnie najpoważniejszy kierunek do kontynuowania kariery to Bliski Wschód.

Najnowsze informacje ws. przyszłości Piątka przekazał serwis Meczyki.pl. Według nich 29-latek znalazł się w orbicie zainteresowań dwóch finansowych gigantów. Jednym z nich jest Al Sadd, czyli drużyna z Kataru, którą w przeszłości prowadził znany z Barcelony – Xavi.

Drugi klub, który interesuje się Piątkiem to Al-Ain ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Co ciekawe sam piłkarz skłania się ku przeprowadzce właśnie do Al-Ain. Źródło dodaje, że przyszłość zawodnika powinna rozstrzygnąć się w najbliższych tygodniach.

Piątek przeniósł się do Basaksehiru w 2023 roku z Herthy Berlin na zasadzie wolnego transferu. Łącznie rozegrał w klubie 80 spotkań, w których zdobył 47 goli i zaliczył 6 asyst.