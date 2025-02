Damian Kądzior zmienił oficjalnie klub w Ekstraklasie

Damian Kądzior zakończył swoją przygodę z gliwickim Piastem. Doświadczony zawodnik na zasadzie transferu definitywnego trafił do innej ekipy z PKO BP Ekstraklasy.

Damian Kądzior wzmocnił Stal Mielec

Damian Kądzior w ostatnim czasie nie należał do ulubieńców trenera Aleksandara Vukovicia. Jednocześnie od dłuższego czasu zapowiadało się, że doświadczony piłkarz w końcu zmieni pracodawcę. Finalnie będzie nadal kontynuował karierę w PKO BP Ekstraklasie, ale w nowym klubie.

“Informujemy, że Damian Kądzior uda się na wypożyczenie do Stali Mielec, które potrwa do końca sezonu 2024/2025. 32-latek trafił do Piasta Gliwice w lipcu 2021 roku z hiszpańskiego Eibaru. Od tego czasu rozegrał w barwach Niebiesko-Czerwonych łącznie 107 spotkań, w których zdobył 14 bramek i zanotował 19 asyst” – brzmi wiadomość opublikowana na profilu klubu z Gliwic na platformie X.

Piast Gliwice – sezon 2024/2025

Sześciokrotny reprezentant Polski w tym sezonie rozegrał 18 meczów, licząc też Puchar Polski. Zdobył w nich jedną bramkę i jedną asystę. Niemniej na boisku spędził nieco ponad 870 minut. Tymczasem już w niedzielę Kądzior może zagrać z Pogonią Szczecin. Tym samym zapowiadają się ciekawe pojedynki na boku boiska z udziałem 32-latka i Kamila Grosickiego.

Biało-niebiescy aktualnie legitymują się bilansem 22 punktów po rozegraniu 20 meczów. Plasują się na 12. pozycji w tabeli, mając na dzisiaj trzy oczka przewagi nad strefą spadkową. Na 16. miejscu aktualnie z 19 punktami znajduje się Puszcza Niepołomice. Stal do najbliższej przerwy reprezentacyjnej ma do rozegrania pięć spotkań. Oprócz potyczki z Portowcami także z: Piastem Gliwice, Korona Kielce, Lechem Poznań i Śląskiem Wrocław.