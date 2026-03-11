Piast może przeprowadzić transfer medyczny. Poważna kontuzja lidera!

Piast Gliwice ma możliwość przeprowadzenia transferu medycznego. Jak podaje serwis Piłka Nożna, poważnej kontuzji doznał Frantisek Plach. Bramkarz będzie niedostępny przez dłuższy czas.

Sebastian Sienkiewicz / PressFocus Na zdjęciu: Daniel Myśliwiec

Plach kontuzjowany. Piast Gliwice może dokonać awaryjnego transferu

Piast Gliwice w miniony weekend przegrał przed własną publicznością z Zagłębiem Lubin (1:3). Sam wynik nie jest tragedią w porównaniu z tym, co się stało kilka dni później. Z informacji serwisu Piłka Nożna wynika, że poważnej kontuzji doznał kluczowy zawodnik. Na jednym z treningów Frantisek Plach prawdopodobnie zerwał więzadła krzyżowe. Absencja bramkarza potrwa zapewne kilka miesięcy.

W przypadku tego rodzaju kontuzji Piast Gliwice będzie miał możliwość przeprowadzenia transferu medycznego, o czym poinformował Paweł Gołaszewski. Pion sportowy analizuje różne kandydatury, skupiając się przede wszystkim na polskim podwórku.

– Tak poważna kontuzja sprawia, że Piast będzie mógł skorzystać z furtki, jaką daje regulamin rozgrywek i dokonać transfer medyczny. W Gliwicach rozpatrywanych jest kilka nazwisk, głównie polskich – czytamy na łamach serwisu Piłka Nożna.

Na ten moment o miejsce między słupkami w następnym meczu powalczy dwóch pozostałych bramkarzy w zespole: Karol Szymański i Jakub Grelich. Ten pierwszy ma na swoim koncie ponad 20 występów w Ekstraklasie, a drugi jeszcze nawet nie zadebiutował.

W najbliższy weekend Piast Gliwice zmierzy się z Jagiellonią Białystok w 25. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Mecz odbędzie się w sobotę (14 marca) o godzinie 14:45 na stadionie Chorten Arena w Białymstoku.