Piast może przeprowadzić transfer medyczny. Poważna kontuzja lidera!

09:18, 11. marca 2026
Piast Gliwice ma możliwość przeprowadzenia transferu medycznego. Jak podaje serwis Piłka Nożna, poważnej kontuzji doznał Frantisek Plach. Bramkarz będzie niedostępny przez dłuższy czas.

Daniel Myśliwiec
Sebastian Sienkiewicz / PressFocus Na zdjęciu: Daniel Myśliwiec

Plach kontuzjowany. Piast Gliwice może dokonać awaryjnego transferu

Piast Gliwice w miniony weekend przegrał przed własną publicznością z Zagłębiem Lubin (1:3). Sam wynik nie jest tragedią w porównaniu z tym, co się stało kilka dni później. Z informacji serwisu Piłka Nożna wynika, że poważnej kontuzji doznał kluczowy zawodnik. Na jednym z treningów Frantisek Plach prawdopodobnie zerwał więzadła krzyżowe. Absencja bramkarza potrwa zapewne kilka miesięcy.

W przypadku tego rodzaju kontuzji Piast Gliwice będzie miał możliwość przeprowadzenia transferu medycznego, o czym poinformował Paweł Gołaszewski. Pion sportowy analizuje różne kandydatury, skupiając się przede wszystkim na polskim podwórku.

Tak poważna kontuzja sprawia, że Piast będzie mógł skorzystać z furtki, jaką daje regulamin rozgrywek i dokonać transfer medyczny. W Gliwicach rozpatrywanych jest kilka nazwisk, głównie polskich – czytamy na łamach serwisu Piłka Nożna.

Na ten moment o miejsce między słupkami w następnym meczu powalczy dwóch pozostałych bramkarzy w zespole: Karol Szymański i Jakub Grelich. Ten pierwszy ma na swoim koncie ponad 20 występów w Ekstraklasie, a drugi jeszcze nawet nie zadebiutował.

W najbliższy weekend Piast Gliwice zmierzy się z Jagiellonią Białystok w 25. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Mecz odbędzie się w sobotę (14 marca) o godzinie 14:45 na stadionie Chorten Arena w Białymstoku.

