Max Molder na wylocie z klubu? Piast zaczął reagować na słabe wyniki

Piast Gliwice w tym sezonie nie prezentuje się dobrze. To aktualnie czerwona latarnia rozgrywek. Według Tomasza Włodarczyka z Meczyków rozpoczęły się poszukiwania nowego trenera.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Max Molder

Piast zaczął szukać następcy Maxa Moldera

Piast Gliwice po rozegraniu dziesięciu spotkań w trakcie kampanii 2025/2026 w PKO BP Ekstraklasie ma tylko siedem punktów na koncie. Niebiesko-czerwoni mają tym samym aż pięć porażek i bilans bramkowy na poziomie 9–13. W związku z tym ciemne chmury zebrały się nad trenerem Maxem Molderem. Nowe informacje przekazał dziennikarz Tomasz Włodarczyk z Meczyków.

Znany insider w audycji „Program Piłkarski” na kanale Meczyków przekazał wprost, że władze klubu z Gliwic zaczęły działać w związku z niezadowalającymi wynikami drużyny.

– Piast szuka nowego trenera. Niektórzy szkoleniowcy dostali już sygnał, czy nie podjęliby rozmów – przekazał Włodarczyk.

Piast jest zatem kolejnym polskim klubem, który zdecydował się na eksperymentalne rozwiązanie i bardzo źle na tym wyszedł. Postawił na Moldera, od którego oczekiwano zmiany stylu gry. To się udało. W każdym razie nie daje to oczekiwanych wyników.

W poprzedniej kampanii na nieszablonowy ruch pozwolił sobie natomiast ŁKS, zatrudniając Ariela Galeano. Postawa łodzian zawiodła totalnie kibiców. Tym samym po zaledwie ośmiu meczach Paragwajczyk został zwolniony z ŁKS-u.

Ciekawe jest to, że bilans Galeano i Szweda jest mniej więcej na podobnym poziomie. Paragwajczyk miał średnią punktów na poziomie 1,00. Z kolei Molderem legitymuje się bilansem 0,91 punktu na mecz.

Czytaj więcej: Gino Lettieri zadebiutował w Wieczystej. „Sędzia mógł, ale nie musiał”