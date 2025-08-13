Piast Gliwice w środę dopiął kolejny transfer. Nowym zawodnikiem drużyny prowadzonej przez Maxa Moldera trafił Hugo Vallejo. Hiszpan ma za sobą przygodę w akademii Realu Madryt.

PressFocus Na zdjęciu: Max Molder

Oficjalnie: Hugo Vallejo nowym zawodnikiem Piasta Gliwice

Piast Gliwice fatalnie rozpoczął sezon 2025/26 w rozgrywkach PKO Ekstraklasy. Podopieczni Maxa Moldera po dwóch rozegranych meczach mają na koncie zero punktów. Zespół musiał uznać wyższość Górnika Zabrze (0:1) oraz Wisły Płock (0:2). Drużyna z województwa śląskiego w kolejnej serii gier zmierzy się na wyjeździe z Motorem Lublin.

W środę Piast Gliwice natomiast ogłosił kolejny letni transfer. Za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz oficjalnej strony klubowej dowiedzieliśmy się, że do drużyny Maxa Moldera trafił Hugo Vallejo. 25-latek trafił na boiska PKO Ekstraklasy jako wolny agent. Poprzednio był związany z hiszpańską Huescą.

Warto zaznaczyć, że Hugo Vallejo ma bogate CV jeśli chodzi o młodzieżowe drużyny. Hiszpan pierwsze piłkarskie kroki stawiał w Maladze. Jako 20-latek trafił do akademii Realu Madryt, w której ostatecznie nie zagrzał na długo miejsca. Skrzydłowy w swojej karierze reprezentował jeszcze barwy Realu Valladolid oraz Deportivo La Coruny.

Hugo Vallejo ostatnie dwa sezony spędził w zespole SD Huesca. W barwach tego zespołu nowy nabytek Piasta Gliwice rozegrał 64 spotkania. W tym czasie udało mu się czterokrotnie wpisać na listę strzelców, a także zaliczyć pięć asyst.