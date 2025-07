Max Molder ma nową opcję w ataku. Piast zbroi się na ligę

fot. PressFocus Na zdjęciu: Max Molder

German Barkovskiy wzmocnił Piasta Gliwice

Piast Gliwice przechodzi obecnie przebudowę po odejściu trenera Aleksandara Vukovicia. W nadchodzących rozgrywkach Niebiesko-czerwonych poprowadzi Max Molder. Szwedzki szkoleniowiec tuż przed starciem z Górnikiem Zabrze zyskał nowego zawodnika do formacji ofensywnej. Przypomnijmy, że mecz pierwszej kolejki z Legią Warszawa został przełożony na wniosek stołecznego klubu.

„German Barkovskiy dołącza do Piasta Gliwice! 23-letni napastnik przechodzi z Puszczy Niepołomice na zasadzie rocznego wypożyczenia z opcją wykupu” – brzmi wiadomość opublikowana na oficjalnej stronie internetowej Niebiesko-czerwonych.

Nowy nabytek gliwiczan to Białorusin, który trafił do polskiej ligi w styczniu tego roku. Puszcza pozyskała go z Dynama Brześć za 150 tysięcy euro. W nowym sezonie Barkovskiy będzie występował w barwach Piasta, a klub z Gliwic zagwarantował sobie możliwość wykupu zawodnika po zakończeniu wypożyczenia.

W poprzednich rozgrywkach siedmiokrotny reprezentant Białorusi rozegrał 15 meczów w PKO BP Ekstraklasie. Strzelił trzy gole i zanotował trzy asysty. Na listę strzelców wpisywał się w spotkaniach z Rakowem Częstochowa, GKS-em Katowice oraz Stalą Mielec.

Barkovskiy będzie rywalizował o miejsce w składzie z takimi zawodnikami jak Adrian Dalmau czy Erik Jirka. Z powodu kontuzji niedostępny pozostaje natomiast Andreas Katsantonis.

