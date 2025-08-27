Piast wciąż bez zwycięstwa i gola. Klub pozyskał nowego lewoskrzydłowego

Piast Gliwice na starcie sezonu nie ma powodów do zadowolenia. Jednocześnie władze klubu wykorzystują jeszcze okazję na poprawę jakości drużyny. Klub pozyskał nowego gracza.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Max Molder

Jason Lokilo został nowym zawodnikiem Piasta Gliwice

Piast Gliwice ma za sobą cztery rozegrane mecze, w których jeszcze ani razu nie wygrał. Niebiesko-czerwoni pod wodzą Maxa Moldera zaliczyli jak na razie dwa remisy i dwie porażki. Pomóc w odniesieniu premierowego zwycięstwa ma nowy piłkarz, o czym klub poinformował w oficjalnym komunikacie.

„Jason Lokilo dołącza do Piasta Gliwice! 26-letni wychowanek RSC Anderlecht podpisał z Niebiesko-czerwonymi dwuletni kontrakt z opcją przedłużenia” – poinformowało biuro prasowe ekipy z Gliwic.

Nowy nabytek Piasta to lewoskrzydłowy, który w przeszłości grał w młodzieżowej reprezentacji DR Konga do lat 17. Zanim trafił do śląskiej ekipy, bronił także barw CSKA Sofia. W swoim piłkarskim CV ma także takie kluby jak Hull City, Vizela czy Sparta Rotterdam.

Ciekawostką jest, że Lokilo zalicza kolejną przygodę z polską piłką. W latach 2021–2022 bronił barw Górnika Łęczna. W szeregach Zielono-Czarnych piłkarz wystąpił w 29 spotkaniach, w których zaliczył trzy trafienia i sześć asyst.

Tymczasem już w najbliższą sobotę gliwiczanie rozegrają wyjazdowe spotkanie siódmej kolejki PKO BP Ekstraklasy. Na drodze Piasta stanie Zagłębie Lubin. Godne uwagi jest to, że Niebiesko-czerwoni mają także dwa zaległe spotkania do rozegrania – kolejno z Lechem Poznań i Legią Warszawa.

