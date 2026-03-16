Real chce nową gwiazdę. Faworytem piłkarz Bayernu
Real Madryt na przestrzeni całego sezonu nie spisuje się wystarczająco dobrze. Przegrał w finale Superpucharu Hiszpanii i na wczesnym etapie odpadł z Pucharu Króla. W wyścigu o mistrzostwo Hiszpanii też prowadzi Blaugrana, która ma w tabeli cztery punkty przewagi. Królewskim pozostała jeszcze walka o Ligę Mistrzów, choć do osiągnięcia celu daleka droga. Po pokonaniu Manchesteru City 3-0 na Santiago Bernabeu są jedną nogą w ćwierćfinale, natomiast muszą jeszcze potwierdzić swoją dominację w rewanżu.
Niewykluczone więc, że Real zakończy ten sezon bez choćby jednego trofeum. Dla Florentino Pereza będzie to sygnał, że zespół nie jest wystarczająco jakościowy. „Bild” ujawnia, że w takim wypadku ruszy na rynek transferowy i sprowadzi nową gwiazdę światowego formatu. Jego faworytem pozostaje Michael Olise z Bayernu Monachium.
Francuski skrzydłowy w tym sezonie spisuje się wyśmienicie – ma na koncie 15 bramek oraz 27 asyst. Na pewno sprzyja mu ofensywna gra Bayernu, natomiast to właśnie on jest liderem formacji. W Realu dostrzegają jego świetną formą i uważają za brakujące ogniwo linii ataku. Olise mógłby zastąpić na prawym skrzydle Rodrygo, który nie gra na odpowiednim poziomie, a w dodatku mierzy się z poważną kontuzją.
O transfer Olise nie będzie łatwo. On sam do tej pory nie zakładał opuszczenia Monachium, a Bayern może zażyczyć sobie astronomicznych pieniędzy.