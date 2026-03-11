Perez ma ich dość. Real Madryt pożegna latem pięciu piłkarzy

18:45, 11. marca 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Fichajes

Real Madryt latem dokona istotnych zmian w kadrze. Florentino Perez chce pożegnać pięciu piłkarzy, dla których nie widzi już miejsca - ujawnia "Fichajes". Wśród nich są znane nazwiska.

Mastantuono, Huijsen, Vinicius, Ceballos, Tchouameni
ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Mastantuono, Huijsen, Vinicius, Ceballos, Tchouameni

Real szykuje duże zmiany. Perez już ich nie chce

Real Madryt walczy jeszcze w tym sezonie o najwyższe cele, ale może go zakończyć bez choćby jednego trofeum. Faworytem w wyścigu o mistrzostwo Hiszpanii jest Barcelona, a w Lidze Mistrzów na drodze Królewskich stoi Manchester City. Na wczesnym etapie odpadli też z Pucharu Króla, a w finale Superpucharu Hiszpanii lepsza okazała się właśnie Blaugrana. Latem w klubie może dojść do dużych zmian – nie chodzi wyłącznie o nowego trenera, ale też liczne odejścia z obecnej kadry.

Florentino Perez z uwagą przygląda się drużynie i dostrzega zawodników, którzy nie powinni grać na Santiago Bernabeu. „Fichajes” ujawnia pięć nazwisk skreślonych przez prezesa klubu. Jest wśród nich David Alaba, który nie otrzyma propozycji nowej umowy i odejdzie zaraz po jej wygaśnięciu. Na wylocie znajduje się też Andrij Łunin – choć ten ma ważny kontrakt do 2030 roku, regularnej gry musi szukać w innym zespole.

Hiszpański gigant przygotowuje się do sprzedaży Brahima Diaza oraz Daniego Ceballosa. W tym sezonie są głównie rezerwowymi, natomiast Perez chce w ich miejsce ściągnąć zawodników o większej jakości. Ostatnim wypychanym graczem jest Franco Mastantuono, który nie spełnia pokładanych w nim nadziei. Real wydał na niego 60 milionów euro, a po obiecującym początku Argentyńczyk głównie zawodzi. W Madrycie panuje przekonanie, że nie jest jeszcze gotowy do gry na tak wielkim poziomie. W jego przypadku możliwe jest wypożyczenie lub sprzedaż, o ile uda się odzyskać znaczną większość zainwestowanych w niego pieniędzy.