Pena przedłuży kontrakt z Barceloną, a potem zmieni klub. Wiadomo, gdzie trafi

Inaki Pena w tym tygodniu ma zostać wypożyczony do Como - informuje Alfredo Pedulla. Najpierw bramkarz przedłuży kontrakt z Barceloną. Obecna umowa wygasa w czerwcu przyszłego roku.

Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Inaki Pena

Inaki Pena coraz bliżej wypożyczenia do Como

Inaki Pena w poprzednim sezonie przez moment był pierwszym bramkarzem FC Barcelony. Między słupkami zastąpił kontuzjowanego Marca-Andre ter Stegena. Natomiast na przełomie 2024 i 2025 roku przegrał rywalizację z Wojciechem Szczęsnym. Aktualnie wszystko wskazuje na to, że hiszpański golkiper nie będzie brany pod uwagę przy ustalaniu składu w przyszłości.

Wpływ na to ma przede wszystkim transfer Joana Garcii oraz przedłużenie kontraktu Wojciecha Szczęsnego. W związku z tym Pena ma dostać wolną rękę w poszukiwaniu nowego klubu. Warunkiem jest tylko to, aby Barcelona zarejestrowała polskiego bramkarza.

Od pewnego czasu media sugerują, że Pena zakotwiczy w Serie A, gdzie ma zostać zawodnikiem Como. Zespół z północy Włoch chce wypożyczyć 26-latka. Jak podaje Alfredo Pedulla 10. drużyna ubiegłego sezonu chce sfinalizować transakcje maksymalnie do środy. Najpierw jednak Pena ma przedłużyć kontrakt z Barceloną, ponieważ obecna umowa wygasa w połowie 2026 roku. Warto dodać, że włoski klub ma zapewnić sobie prawo wykupu bramkarza po okresie wypożyczenia.

Pena to wychowanek Barcelony, w której zadebiutował w sezonie 2022/2023. Jak dotąd w seniorskim zespole rozegrał 45 spotkań, w których 11 razy zachował czyste konto. Portal Transfermarkt wycenia go na 8 milionów euro.