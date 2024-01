Imago / Matteo Gribaudi Na zdjęciu: Paulo Dybala

Paulo Dybala ma w swoim kontrakcie klauzulę odstępnego wynoszącą zaledwie 13 milionów euro

Opcja wykupu piłkarza obowiązuje tylko w przypadku zagranicznych drużyn

Argentyńczyk do Romy trafił w 2022 roku na zasadzie wolnego transferu

Paulo Dybala do wzięcia za 13 milionów euro

Paulo Dybala będzie jednym z najgorętszych nazwisk podczas rozpoczętego okienka transferowego. Z dniem 1 stycznia w życie weszła specjalna klauzula w kontrakcie Argentyńczyka. Piłkarz jest do wzięcia za jedyne 13 milionów euro. Kwota odstępnego obowiązuje kluby zagraniczne. W przypadku chęci sprowadzenia napastnika przez inny włoski zespół AS Roma ma możliwość odrzucenia oferty.

Dybala do Rzymu trafił w 2022 roku, gdy jego kontrakt z Juventusem dobiegł końca. 30-latek w stolicy Włoch został przywitany po królewsku, a film z jego prezentacji robił furorę w mediach społecznościowych. Od momentu dołączenia do drużyny prowadzonej przez Jose Mourinho reprezentant Argentyny zagrał w barwach “Giallorossich” 53 mecze, w których strzelił 22 bramki.

Póki co, nie zanosi się na to, aby sam piłkarz był chętny do opuszczenia Stadio Olimpico. Mimo zainteresowania ze strony klubów z Arabii Saudyjskiej wydaje się, że gwiazda AS Romy dokończy obecny sezon w szeregach finalisty poprzedniej edycji Ligi Europy.