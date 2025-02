Pogba łączony z kolejny klubem. Mistrz świata bliski transferu

Paul Pogba może dołączyć do Interu Miami, gdy w przyszłym miesiącu zakończy się jego zawieszenie za doping. Według informacji podanych przez "Manchester Evening News", gwiazdor spotkał się z Davidem Beckhamem, współwłaścicielem klubu z MLS.

Independent Photo Agency Srl / PA Images / Alamy Na zdjęciu: Paul Pogba i David Beckham

Paul Pogba na celowniki Interu Miami

Paul Pogba jest coraz bliżej przenosin do Interu Miami. Tym samym Francuz może dołączyć do Lionela Messiego i Sergio Busquetsa i Luisa Suareza. W marcu zakończy się zawieszenie pomocnika za doping, a według doniesień kluczową rolę w jego potencjalnym transferze do Major League Soccer odgrywa współwłaściciel klubu, David Beckham.

Inter Miami od kilku lat buduje zespół pełen doświadczonych zawodników, co sprawia, że drużyna staje się atrakcyjnym kierunkiem dla Pogby. Warto dodać, że rozgrywki MLS są coraz atrakcyjniejsze, a liga zapewniłaby Francuzowi stabilne warunki do odbudowy formy.

Mistrz świata od września 2023 roku pozostawał zawieszony i wszystko wskazuje na to, że jest otwarty, by przeprowadzić się do Stanów Zjednoczonych. Beckham od dłuższego czasu utrzymuje dobre relacje z 31-letnim pomocnikiem. W ostatnim czasie Pogba był również łączony z Manchesterem United, w którym grał już dwukrotnie.

Łącznie w barwach Czerwonych Diabłów strzelił 39 goli i zaliczył 48 asyst w 233 spotkaniach. Przypomnijmy, że w grudniu rozwiązał kontrakt z Juventusem Turyn, z którym był związany od lipca 2022 roku.