Pau Torres odejdzie tego lata z Villarrealu

Żółta Łódź Podwodna oczekuje za swojego wychowanka 45 milionów euro

Obrońcą interesują się Aston Villa oraz Juventus

Anglia czy Włochy? Pau Torres opuszcza macierzysty klub

Pau Torres od wielu lat uznawany jest za wielki talent. Elegancki środkowy obrońca o dobrych warunkach fizyczny od kilku sezonów łączony jest z dużym transferem. Najbliżej niego był dwa lata temu. Wówczas powiedział jednak wprost, że woli zagrać z Villarrealem w Lidze Mistrzów, niż odchodzić.

Wygląda na to, że defensor wreszcie zmienił decyzję. Chce poczuć smak gry za granicą i wie, że jest do tego gotowy. Żółta Łódź Podwodna oczekuje za swojego wychowanka 45 milionów euro. To spora kwota, zwłaszcza, że piłkarzowi pozostał zaledwie rok kontraktu.

26-latkiem interesują się Aston Villa oraz Juventus. W Birmingham spotkałby się z trenerem, z którym święcił największe triumfy, czyli Unaiem Emerym. Z kolei Stara Dama kusi prestiżem klubu. Żaden z wymienionych zespołów nie zamierza jednak płacić wymaganej przez Hiszpanów kwoty. Klamka jednak zapadła – piłkarz opuści tego lata Estadio de la Ceramica. Villarreal czekają zatem negocjacje.

