PA Images / Alamy Na zdjęciu: Thomas Partey

Partey rozmawiał z FC Barceloną. Pomocnik zdecydował o przyszłośc

Thomas Partey od wielu miesięcy jest bohaterem różnych plotek transferowych. Wszystko ze względu na to, że wraz z końcem czerwca 2025 roku piłkarzowi kończy się kontrakt z Arsenalem. Ten fakt wywołał niemałe poruszenie na rynku.

Pomocnik Arsenalu stał się celem transferowym wielu cenionych klubów, a jednym z nich była FC Barcelona. Dla pogrążonej w problemach finansowych Dumy Katalonii była to naprawdę ciekawa okazja do wzmocnienia składu niskim kosztem. Jednak wieloletnie spekulacje nie przyniosły w tej sprawie żadnych konkretów.

Media sugerują, że między stronami doszło do wstępnych rozmów, ale nie były one zbyt zaawansowane. Być może Partey czekał na rozwój sytuacji w Arsenalu i nie chciał podejmować pochopnych decyzji. Teraz wszystko wskazuje na to, że pomocnik jednak zostanie na Emirates Stadium.

Według Evening Standard reprezentant Ghany zdecydował o przedłużeniu kontraktu z Arsenalem. To dobra wiadomość dla Mikela Artety, który w drugiej części sezonu regularnie stawiał na pomocnika i chciał jego pozostania w klubie.