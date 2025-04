Thomas Partey łączony z hiszpańskim gigantem. Opuści Arsenal?

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Thomas Partey

Atletico Madryt odzyska Thomasa Parteya? Wykazuje zainteresowanie

Umowa Thomasa Parteya z Arsenalem obowiązuje tylko do 30 czerwca 2025 roku. Ciężko powiedzieć, czy strony ostatecznie będą kontynuowały współpracę. Zdaniem mediów w tym momencie taki scenariusz jest mało prawdopodobny. Dlatego defensywny pomocnik może być do wzięcia bez kwoty odstępnego, czyli za darmo, co jest określane jako okazja rynkowa. Jak donosi hiszpański dziennik “MARCA”, chrapkę na sprowadzenie 31-letniego Ghańczyka ma między innymi Atletico Madryt.

Gdyby taka transakcja doszła do skutku, to doświadczony zawodnik zanotowałby wielki powrót do stolicy Hiszpanii. Przypomnijmy, iż Thomas Partey przywdziewał koszulkę zespołu Los Rojiblancos w latach 2012-2020, a więc przed przeprowadzką do północnego Londynu. Warto dodać, że w ostatnich miesiącach 51-krotny reprezentant Ghany był łączony również z Barceloną, zatem Atletico Madryt musi liczyć się ze sporą konkurencją w walce o podpis rozchwytywanego piłkarza.

Defensywny pomocnik z powodzeniem występuje w barwach ekipy Kanonierów od października 2020 roku. Klub z Emirates Stadium zapłacił za niego 50 milionów euro, a teraz może stracić go za darmo. W obecnym sezonie trzydziestojednolatek rozegrał 45 meczów, strzelił 4 gole i zaliczył 3 asysty, spędzając na boisku ponad 3300 minut. Fachowy portal “Transfermarkt” szacuje wartość rynkową Thomasa Parteya na około 15 milionów euro.