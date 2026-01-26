Paqueta coraz bliżej odejścia. Osiągnięto porozumienie ws. transferu do giganta

Lucas Paqueta jest o krok od opuszczenia Premier League i powrotu do ojczyzny. Jak podaje Sky Sports, West Ham porozumiał się już z Flamengo w sprawie transferu pomocnika.

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Lucas Paqueta

West Ham zgadza się na sprzedaż. Paqueta wróci do Flamengo

Lucas Paqueta może wkrótce wrócić do Brazylii. West Ham United zaakceptował warunki transferu do Flamengo za 41 milionów euro, o czym mówiło się już od pewnego czasu. Zawarte zostało porozumienie ustne, a oficjalne potwierdzenie ma pojawić się ciągu najbliższych 24 godzin.

Brazylijski pomocnik wcześniej poinformował władze Młotów o swoich planach. Już na początku stycznia jasno dał do zrozumienia, że chce wrócić do ojczyzny. Mimo zainteresowania innych klubów Premier League, zawodnik był zdecydowany na brazylijskiego giganta. Projekt ten okazał się dla niego najbardziej przekonujący.

31-latek ma ważny kontrakt z West Hamem kontraktem do 30 czerwca 2027 roku, a klub miał opcję przedłużenia umowy o kolejny sezon. Mimo to londyńczycy zdecydowali się na sprzedaż. W związku z tym otrzymają solidny zastrzyk gotówki, który pomoże w przebudowie składu.

Ostatnie miesiące były dla reprezentanta Brazylii wyjątkowo trudne. Przez długi czas ciążyło nad nim śledztwo dotyczące ustawiania zdarzeń podczas meczów. Ostatecznie w lipcu został oczyszczony z zarzutów, co pozwoliło mu wrócić do normalnego funkcjonowania.

Transfer jest już praktycznie przesądzony, a klub z Rio de Janeiro liczy, że Paqueta od razu stanie się jednym z liderów zespołu. W aktualnym sezonie wystąpił w dziewiętnastu spotkaniach, w których strzelił pięć bramek i zanotował jedną asystę.

