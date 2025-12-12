Papszun kompletuje sztab w Legii. Ich weźmie z Rakowa

Marek Papszun za kilka dni rozpocznie swoje rządy w stolicy. Legia Warszawa oraz Raków Częstochowa wreszcie się porozumieli. Tomasz Włodarczyk na łamach portalu Meczyki.pl ujawnia, kto ze sztabu Medalików podąży za trenerem.

Legia czeka na Papszuna. Zabierze ze sobą współpracowników

Legia Warszawa od tygodni wyczekuje finalizacji rozmów z Markiem Papszunem. Ma on zostać nowym trenerem i docelowym następcą Edwarda Iordanescu. Przez ponad miesiąc za wyniki zespołu odpowiadał Inaki Astiz, co przyczyniło się do fatalnej sytuacji na krajowym podwórku oraz w Europie. Wojskowi nie mają już szans na awans do fazy pucharowej Ligi Konferencji, odpadli z Pucharu Polski, a w tabeli Ekstraklasy zajmują miejsce w strefie spadkowej.

Po przerwie zimowej Legia ma prezentować się już znacznie lepiej. Zadba o to Papszun, który za kilka dni przeniesie się do stolicy. Między klubami wreszcie nastąpiło pełne porozumienie w sprawie warunków finansowych całej operacji – Tomasz Włodarczyk poinformował, że kwota przekroczy milion złotych. Wchodzi w nią wykup Papszuna oraz czterech członków sztabu szkoleniowego.

Wspólnie z Papszunem do Legii trafią Artur Węska, Michał Garnys, Paweł Felik oraz Łukasz Cebula. Z tą czwórką współpracował w Rakowie i chce to kontynuować również w Warszawie. Ponadto, nowym trenerem bramkarzy Legii zostanie Maciej Kowal, który do czerwca również był związany z klubem z Częstochowy.

Zimą dojdzie więc do poważnych przetasowań w obu sztabach. Następcą Papszuna w Rakowie będzie Łukasz Tomczyk, który do tej pory pracował w pierwszoligowej Polonii Bytom.